Українська велосипедистка Олена Старікова продовжує збирати нагороди на чемпіонаті Європи у Болгарії. Цього разу українка додала ще й золоту медаль.

На цих змаганнях у болгарському Пловдиві ця нагорода стала не першою для львів'янки. До цього Олена Старікова додала у свою скарбничку досягнень дві бронзи у особистому та командному спринті, пише 24 канал.

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Без шансів для суперниць

Старікова стала чемпіонкою Європи у дисципліні кейрін. Спершу українка не залишила жодних шансів суперницях у півфіналі, а вже у фіналі продовжила свою переможну ходу.

Кейрін – гонка на прискорення. Атлети стартують одночасно за мотоциклом, який поступово збільшує швидкість з 25 км/год до 50 км/год.За 2,5 кола до фінішу мотоцикл сходить з дистанції – велосипедисти змагаються, хто першим перетне фінішну лінію. Швидкість на фініші може складати понад 70 км/год.

У фіналі Старікова першою прискорилася (ще за 1,5 кола до фінішу), створила невелику перевагу, яку вдалося втримати до фінішу. Останнє коло Олена подолала за 11.377 секунди, а її фінішна швидкість - 63.28 км/год.

Хто така Олена Старікова? Українська трекова велогонщиця, срібна призерка чемпіонатів світу та Європи. У січні 2019 року вперше стала найкращою спортсменкою місяця. Це "золото" чемпіонату Європи стало першим у кар'єрі для українки.

"За спиною" у представниці України розташувалась спортсменка з Чехії Сара Канковська, а трійку лідерів замкнула іспанка Хелена Касас.

Ще одна українка Любов Басова завершила гонку 10-ю.

Для України це вже шоста медаль на нинішньому чемпіонаті Європи (1-1-4). У медальному заліку Україна піднялася на шосте місце. Лідеркою таблиці залишається Велика Британія, другою йде Росія, а на третьому місці розташувалась Італія.