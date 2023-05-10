У столиці Азербайджану Баку відбулися перші медальні змагання етапу Кубка світу з кульової стрільби. Спочатку на п'єдестал піднявся український стрілець Олег Омельчук, а далі настала черга Олени Костевич.

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У кваліфікації змагань зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів брали участь українки Олена Костевич та Юлія Коростильова. Проте пробитися у фінал змогла лише олімпійська чемпіонка-2004.

У фіналі Олена поступилася всього 0,7 бала Анні Коракакі з Греції. Українка завершила турнір з результатом у 240,6 очка. "Бронза" дісталася представниці Індії Ритм Сангван.

Результати змагань

1. Анна Коракакі (Греція) — 241,3 очка

2. Олена Костевич (Україна) — 240,6

3. Ритм Сангван (Індія) — 219,1

Нагадаємо, Олена Костевич у парі з Олегом Омельчуком стали бронзовими призерами Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Крім того, на рахунку титулованої українки "золото" Афін-2004 та дві бронзові нагороди на Іграх-2012 в Лондоні.

Відео виступу Олени Костевич на КС в Баку