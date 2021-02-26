Бывший тренер олимпийской сборной США по художественной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой. Мужчину нашли мертвым 25 февраля через несколько часов после того, как против него выдвинули обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми.

Офис прокурора округа штата Мичиган 25 февраля сообщил о смерти Геддерта. Он умер в тот же утро, когда против него выдвинули обвинения.

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Тренер должен был прийти на судебное заседание утром 25 февраля, но не явился. Позже его нашли мертвым, сообщив о самоубийстве.

В чем обвиняли Геддерта?

Бывший тренер сборной США на Олимпиаде-2012 в Лондоне обвиняли в делах, связанных с бывшим врачом олимпийской сборной США Лэрри Нассара.

Нассара в 2018 году посадили на 300 лет за изнасилование более 250 детей. Экс-тренер сборной США владел тренировочным клубом в Мичигане, где и работал врач.

Против Геддерта выдвинули 24 обвинения гимнастки, которые работали с ним.

Его обвиняют в преступлениях, связанных с насилием в физической и сексуальной форме в отношении девушек. Два пункта обвинения касались возможного изнасилования двух девушек – 13 и 16 лет.

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Еще 14 обвинений Геддерт получил в торговле людьми. В заявлении окружного прокурора также сказано, что Геддерт пренебрегал состоянием спортсменов, запугивал угрозами и применял физическую силу, чтобы они выполнили норму во время тренировок.

Геддерта, который был личным тренером олимпийской чемпионки Джорджины Вибер, обвинили во лжи следователям в 2016 году, когда он говорил по делу Нассара.

Геддерт умер на 63 году жизни.