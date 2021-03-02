Экс-президента Барселоны Бартомеу отпустили под залог
Испанская полиция отпустила бывшего президента Барселоны Жозеп Бартомеу и его советника Жауме Масферрера. Футбольные функционеры были задержаны 1 марта в рамках Barcagate.
Источник:Marca
Бартомеу вышел под залог
Бартомеу и его советник провели ночь в отделении. Они отказались давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.
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Во вторник, 2 марта, полиция отпустила Бартомеу и Масферрера.
Суд в своем комментарии отметил, что бывшие функционеры были выпущены под залог. При этом дело в отношении них остается открытым.
Что известно о Barcagate
- Полиция провела обыск в офисах футбольного клуба Барселона. Операция связана со скандалом, который произошел в 2020 году. Тогда журналисты SER Catalunya опубликовали расследование о Бартомеу, за которое получили ряд премий.
- Полиция подозревает, что Бартомеу и топ-руководители клуба тайно наняли компанию I3 Ventures, чтобы та дискредитировала футболистов, например Лиоэнеля Месси, Жерара Пике и других.
- Также компания якобы работала над позитивным имиджем Бартомеу в социальных сетях. Что интересно, услуги I3 Ventures якобы оплачивали из клубного бюджета Барселоны.
- Бартомеу отрицает свою причастность к этой истории. Некоторые члены правления сразу после скандала ушли в отставку. Бартомеу покинул пост президента Барселоны в конце октября 2020 года.
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