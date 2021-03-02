Испанская полиция отпустила бывшего президента Барселоны Жозеп Бартомеу и его советника Жауме Масферрера. Футбольные функционеры были задержаны 1 марта в рамках Barcagate.

Бартомеу вышел под залог

Бартомеу и его советник провели ночь в отделении. Они отказались давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

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Во вторник, 2 марта, полиция отпустила Бартомеу и Масферрера.

Суд в своем комментарии отметил, что бывшие функционеры были выпущены под залог. При этом дело в отношении них остается открытым.

Что известно о Barcagate