Полиция Испании проводит обыски в офисе футбольного клуба Барселона. Бывший президент клуба Хосеп Бартомеу был задержан.

С утра понедельника, 1 марта, в офисе Барселоны проходят обыски. Полиция ищет документы, которые связаны с возможной противоправной деятельностью Хосепа Бартомеу.

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Уже бывшего президента Барселоны подозревают в том, что он подписывал соглашения от имени клуба с целью получения личной выгоды. Это дело в Испании уже успели назвать Barcagate.

В чем суть обвинений

Полиция подозревает Бартомеу и еще ряд топ-руководителей Барселоны, в том, что они противозаконно наняли компанию I3 Ventures, которая занималась дискредитацией футболистов (как нынешних, так и бывших) и работников клуба. Негативные комментарии в интернете были опубликованы против тех, кто критиковал деятельность самого Бартомеу.

Для примера, под жесткую критику попал защитник Жерар Пике. В соцсетях ставилась под сомнение его возможность управлять бизнесом. Также комментарии были и относительно звезды Барселоны Лионеля Месси. Хотя они были менее критичны, но довольно часто касались близких ему людей, в первую очередь жены Антонелли.

Кроме того, такая компания была нанята подпольно, хотя ее услуги оплачивал клуб. А за саму работу платилось в шесть раз больше, чем стоят обычные услуги по созданию контента.

В феврале 2020 года об этой ситуации стало известно после выхода сюжета на SER Catalunya. За это расследование журналисты получили ряд премий в Испании. Все это привело к отставке нескольких топ-руководителей клуба. Однако сам Бартомеу сначала удержался в должности. И все же 27 октября и он подал в отставку.