Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние 84-летнего функционера ухудшилось.

Как сообщает Bild, ситуация серьезная, но жизни Блаттера ничего не угрожает. Ранее Блаттер переболел COVID-19.

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"Мой отец в больнице. С каждым днем ему все лучше. Но ему нужно время и отдых", – прокомментировала дочь Блаттера Корин Анденматтен.

Проблемы Блаттера со здоровьем

Это не первый случай, когда Блаттер борется с проблемами со здоровьем. В 2015 году ему пришлось лечиться после сбоя иммунной системы. У него случился обморок на могиле родителей и после госпитализации его поместили в реанимационном отделении.

В 2016 году он заболел раком кожи. Боль в коленях также была исправлена хирургическим путем.

Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998-го по 2015 год. Его отстранили от работы после начала расследования дела о коррупции. Сначала возвращаться в спортивную деятельность ему запретили на восемь лет, но после рассмотрения апелляции срок сократили до шести лет.