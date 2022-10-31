З початку повномасштабного вторгнення Росії світ українського спорту об'єднався навколо допомоги країні. Хтось представляє Україну на міжнародних турнірах, хтось вступив до Збройних сил для допомоги на полі бою.

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Також багато впливових людей висвітлюють жахи війни в інтернеті. Однією з активних користувачів інстаграму є дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика. На своїй сторінці Катерина постійно розносить росіян та розповідає про дикі вчинки окупантів на її Батьківщині.

Через це на її акаунт постійно скаржаться представники країни-агресорки, які вважають її контент образливим для жителів Росії. Катерина красномовно висловилась з цього приводу.

Сьогодні знову понеділок та знову летять ракети по всій Україні. Те, що відчуває кожен українець у цей час, не передати словами (біль, горе та ненависть). Щодня на мій обліковий запис летять тисячі скарг. Скажу чесно, мені пох*й. Грубо, але правда. Блокуйте, скаржтеся. Це найменше, що мене цікавить. Найважливіше зараз для мене говорити у своїх постах, як є насправді. Я повністю підтримую свою країну, люблю її та буду з нею до кінця. Слава Україні,

– написала Усик.

Відзначимо, що Катерина була під Києвом у своєму домі 24 лютого і готувалась святкувати день народження дитини. Пізніше сім'я виїхала звідти, а у самій хаті побували окупанти.

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Коли Олександр поїхав готуватись до бою з Ентоні Джошуа, жінка також з дітьми залишили Україну. Однак після захисту поясів WBA. WBO та IBF Усик з сім'єю повернулись додому.