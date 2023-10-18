Мировая рекордсменка: Садурская завоевала сразу три трофея на КС по фридайвингу
Источник:Екатерина Садурская
Екатерина Садурская постоянно достигает новых высот. Хотя, правильнее будет сказать – добивается новых глубин.
Екатерина Садурская одержала три победы на Кубке мира по фридайвингу. Недавно она смогла установить безумный рекорд.
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Украинская спортсменка продолжает собирать новые трофеи. Дело в том, что Садурская смогла трижды торжествовать на международных соревнованиях, проходивших в 9-10 октября в Каламати (Греция). В частности, Екатерина в раздельных ластах с постоянным весом нырнула на 80 метров, что подарило ей первую победу.
Екатерина Сабурская / инстаграм спортсменки
К тому же без ластов украинская спортсменка покорила глубину 91 метр. Такой результат принес Садурский второй титул на соревнованиях. А вот третье "чемпионство" Екатерина завоевала в свободном погружении по тросу. Стоит отметить, что кроме трех побед украинка также стала второй в погружении с постоянным весом в моноласте.
Украинская фридайверка / инстаграмм Екатерины
Погружение Садурской:
Что известно об украинской спортсменке
- Екатерина Садурская раньше занималась синхронным плаванием и даже была призером чемпионатов мира и Европы. Но вот впоследствии Екатерина решила заняться фридайвингом, где тоже начала показывать успешные результаты.
- В 2021 году на Кубке мира в городе Каш (Турция) украинка выдала второй результат в категории постоянный вес без ластов, нырнув на глубину 55 метров, а уже в 2022-м – Садурская стала чемпионкой мира в двух дисциплинах на этой же локации: погружение без ластов, свободное погружение по тросу (во второй дисциплине она установила рекорд Украины – 92 метра).
- К тому же 22 июля 2023 года Екатерина установила мировой рекорд в дисциплине ныряния с постоянным весом без ластов по правилам AIDA, покорив глубину в 74 метра. Вскоре, 27 июля, Садурская улучшила собственный результат, нырнув на 76 метров, что является абсолютным мировым достижением.