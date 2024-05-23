Выбрала кресло в УАФ вместо Олимпиады: Монзуль распрощалась с судейской карьерой

Лучший арбитр Украины Екатерина Монзуль повесила свисток на гвоздь. Теперь она полностью сосредоточится на должности функционера УАФ.

Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее. Украинка по разным причинам решила распрощаться с карьерой арбитра и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

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Монзуль сосредоточится на должности функционера УАФ

Екатерина Монзуль, которая возглавляет Комитет арбитров УАФ 25 мая, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между Оболонью и Александрией.

В недалекой перспективе Екатерина Монзуль будет представлять Украину в этой роли на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. В феврале 2024 года она стала председателем комитета арбитров, который с 2015 года возглавлял итальянец Лучано Лучи. Также Екатерина Монзуль вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.