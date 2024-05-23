Катерина Монзуль не буде обслуговувати футбольний жіночий турнір Олімпіади 2024 року в Франції, як планувалося раніше. Українка з різних причин вирішила розпрощатися з кар'єрою арбітра й своє майбутнє в футболі пов'язує з роллю спостерігача арбітражу.

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Монзуль зосередиться на посаді функціонера УАФ

Катерина Монзуль, яка очолює Комітет арбітрів УАФ 25 травня, дебютує як спостерігач арбітражу в поєдинку 30-го туру чемпіонату УПЛ між Оболонню та Олександрією.

Варто знати. В недалекій перспективі Катерина Монзуль представлятиме Україну в цій ролі на міжнародній арені, як це робив впродовж багатьох років її попередник в Комітеті арбітрів УАФ італієць Лучано Лучі.

Монзуль неодноразово визнавалась найкращим арбітром України. В лютому 2024 року вона стала головою комітету арбітрів, який з 2015 року очолював італієць Лучано Лучі. Також Катерина Монзуль увійшла до складу оновленого Виконкому УАФ.