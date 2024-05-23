Екатерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее. Украинка по разным причинам решила распрощаться с карьерой арбитра и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

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Монзуль сосредоточится на должности функционера УАФ

Екатерина Монзуль, которая возглавляет Комитет арбитров УАФ 25 мая, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30-го тура чемпионата УПЛ между Оболонью и Александрией.

Стоит знать. В недалекой перспективе Екатерина Монзуль будет представлять Украину в этой роли на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. В феврале 2024 года она стала председателем комитета арбитров, который с 2015 года возглавлял итальянец Лучано Лучи. Также Екатерина Монзуль вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.