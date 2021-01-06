Известная украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку престижного турнира WTA в Абу-Даби. Бондаренко прошла квалификацию.

Валентини Грамматикопулу – Катерина Бондаренко 0:2 (1:6, 3:6)

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В финале квалификации соперницей Бондаренко была представительница Греции Валентини Грамматикопулу. Об этом сообщает 24 канал.

Бондаренко одержала победу ровно через час. 34-летняя украинка сломила сопротивление Грамматикопулу за два сета.

Екатерина позволила гречанке выиграть всего 4 гейма. Только во втором сете 23-летняя Валентини смогла навязать борьбу украинке, сделав один брейк.

Но Бондаренко ответила сразу тремя брейками.

Кто из украинок сыграет на турнире

Кроме Бондаренко, в основной сетке турнира в Абу-Даби сыграют еще две украинки.

Элина Свитолина и Марта Костюк начнут свой путь с 1/16 финала. Свитолина сыграет против 63 ракетки мира Джессики Пегулы из США.

Костюк и Бондаренко узнают соперниц впоследствии. Призовой фонд соревнований в Абу-Даби составляет более 550 тысяч долларов.