Відома українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла в основну сітку престижного турніру WTA в Абу-Дабі. Бондаренко пройшла кваліфікацію.

Валентіні Грамматікопулу – Катерина Бондаренко 0:2 (1:6, 3:6)

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У фіналі кваліфікації суперницею Бондаренко була представниця Греції Валентіні Грамматікопулу. Про це повідомляє 24 канал.

Бондаренко здобула перемогу рівного за годину. 34-річна українка зламала опір Грамматікопулу за два сети.

Катерина дозволила грекині виграти всього 4 гейми. Тільки в другому сеті 23-річна Валентіні змогла нав'язати боротьбу українці, зробивши один брейк.

Та Бондаренко відповіла відразу трьома брейками.

Хто з українок зіграє на турнірі

Окрім Бондаренко, в основній сітці турніру в Абу-Дабі зіграють ще дві українки.

Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу. Світоліна зіграє проти 63 ракетки світу Джессіки Пегули із США.

Костюк та Бондаренко дізнаються суперниць згодом. Призовий фонд змагань в Абу-Дабі складає понад 550 тисяч доларів.