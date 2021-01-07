Українська тенісистка Катерина Бондаренко продовжила переможну серію на турнірі WTA в Абу-Дабі. Після того, як Бондаренко подолала кваліфікацію, вона виграла перший матч основної сітки.

Яфань Ван – Катерина Бондаренко 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)

Варте уваги Здохни тварюка – це класика, найчастіше побажання – рак: тенісистка Цуренко про хейтерів

В 1/16 фіналу досвідчена представниця України перемогла китаянку Яфань Ван. Про це повідомляє 24 канал.

Бондаренко виграла перший сет, закінчивши партію чотирма виграними геймами поспіль. Катерина зробила два брейки, а також програла одну свою подачу.

Другий сет з аналогічним рахунком виграла Яфань.

У вирішальній партії Катерина Бондаренко першою програла свою подачу, але після того зробила два брейки поспіль.

Однак подати на матч за рахунку 5:3 українка не змогла. Китаянка відіграла два гейми. Та Бондаренко таки дотиснула суперницю.

В 1/8 фіналу Бондаренко зіграє проти представниці Туреччини Онс Жабер.