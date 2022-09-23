Воспитанник Динамо: Шахтер официально усилился капитаном Зари Назариной

Из-за полномасштабной войны Шахтер потерял почти всех своих бразильцев. Донецкий клуб принялся пополнять свой состав опытными украинскими футболистами.

Мощное усиление в центр поля

22 сентября луганская Заря потеряла одного из своих лидеров и капитана Егора Назарина. Футболист перешел в донецкий Шахтер. Сначала в профайле Назарины в УПЛ появился логотип "горняков", а уже через несколько часов трансфер подтвердил сам Шахтер.

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Дончане заключили контракт с полузащитником на 5 лет – до конца июня 2027 года. Шахтер не разглашает стоимость трансфера.

В новом сезоне за луганскую команду Назарина провел 6 матчей, в которых отличился одним голом.

Что известно о карьере Назарины