Воспитанник Динамо: Шахтер официально усилился капитаном Зари Назариной
23 сентября 2022 , 11:30Читати новину українською
Источник:сайт Шахтера
Из-за полномасштабной войны Шахтер потерял почти всех своих бразильцев. Донецкий клуб принялся пополнять свой состав опытными украинскими футболистами.
Мощное усиление в центр поля
22 сентября луганская Заря потеряла одного из своих лидеров и капитана Егора Назарина. Футболист перешел в донецкий Шахтер. Сначала в профайле Назарины в УПЛ появился логотип "горняков", а уже через несколько часов трансфер подтвердил сам Шахтер.
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Дончане заключили контракт с полузащитником на 5 лет – до конца июня 2027 года. Шахтер не разглашает стоимость трансфера.
В новом сезоне за луганскую команду Назарина провел 6 матчей, в которых отличился одним голом.
Что известно о карьере Назарины
- Воспитанник киевского Динамо, с 2014-го выступавший за разные команды Днепра.
- Через четыре года уехал получать опыт в Бельгию в Антверпен. Но уже в начале осени 2019 вернулся в Украину ради аренды во львовские Карпаты, где проявил себя неплохо.
- После почти годовой аренды вернулся в бельгийский чемпионат, где пробыл еще месяц и был выкуплен Зареей. Второй возврат в УПЛ.
- Луганскому клубу отдал два года, откуда как раз перешел в Шахтер.