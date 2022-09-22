Второй голландец в Динамо

Динамо продолжает усиливать свой состав, находя разные возможности для исправления ситуации. Да, киевляне уже дозаявили Кулача и Бенито на новый сезон УПЛ.

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Также "бело-синие" объявили о подписании новичка. Им стал 22-летний голландский полузащитник Джастин Лонвейк, выступавший за датский Виборг.

Контракт с голландцем подписан на 5 лет. Согласно данным Transfermarkt, Джастин обошелся Динамо в 700 тысяч евро.

Кто такой Джастин Лонвейк

Футболист является воспитанником ПСВ, однако играл только за юношескую команду эйндховенцев. До перехода в Виборг в 2021 году он также поиграл за Утрехт. Вместе с датской командой он выиграл второй дивизион в 2021 году, а через год попал и Виборгом в Лигу Конференций этого сезона.

Интересный факт. Лонвейк стал вторым игроком из Нидерландов в Динамо. Первым был Джермейн Ленс, поигравший за киевлян два сезона (2013-2015).

Всего в 16 матчах за клуб Лонвейк забил 8 голов и отдал 7 ассистам. Также у Джастина есть опыт игры за юношеские сборные Нидерландов в U-19. Его основная позиция – центральный хавбек, но может сыграть и на флангах.

Тяжелое положение Динамо

Динамо очень неудачно начало сезон. Команда Мирчи Луческу стартовала в УПЛ с двух поражений подряд, а также не прошла квалификацию Лиги чемпионов, проиграв Бенфике.

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В Лиге Европы дела у "бело-синих" тоже нехорошие. Динамо уступило Фенербахче (1:2) и АЭКу из Ларнаки (0:1) и пока идет без очков.