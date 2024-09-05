38-летний спортсмен финишировал третьим в групповой гонке в классе H5, показав время 1:37:03. Это первая медаль для Украины в этом виде велоспорта, пишет 24 Канал.

Читайте также Мария Помазан стала чемпионкой Паралимпиады-2024 по толканию ядра

Историческая медаль для Украины

Скорее Павла Баля были только соперники из Нидерландов чемодана и Франции Верньо, которые завоевали "золото" и "серебро" соответственно.

Напомним, что спортсмен из Львовщины стал шестым в финале велошосейной гонки с раздельным стартом на Паралимпиаде.



Результаты финала / Скриншот с сайта Игр

Любопытно! Павел Баль уже имеет опыт выступлений на Паралимпийских играх. Однако в прошлом атлет выступал в биатлоне и лыжной гонке в Пекине-2022.

Теперь в казне Украины уже 53 медали: 14 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая. Наша страна занимает 7 место в общем медальном зачете.