Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт в день рождения своей любимой Кейси Беннетт впервые показал фото дочери и раскрыл ее имя.

Девочку назвали Олимпия Лайтнинг (Olympia Lightning). Lightning в переводе с английского "вспышка молнии". Так называли спринтера за его мировые рекорды.

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"Мы открыли новую главу. Жду, что принесет нам будущее", – написал Болт в Instagram.

Olympia Lightning Bolt ️ pic.twitter.com/Ovo5PzVQAt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Рождение ребенка Усэйна Болта

Легенда спринта показал фото дочери в день 30-летия своей подруги Кейси, с которой он встречается с 2014 года (правда, об их отношениях стало известно только в 2016 году). О том, что его подруга беременна, спортсмен объявил в январе.

Уроженец Ямайки Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). При этом мировые рекорды Усейна в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.) не были побиты до сих пор.