Восьмикратний олімпійський чемпіон і 11-кратний чемпіон світу, знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт в день народження своєї коханої Касі Беннетт вперше показав фото дочки і розкрив її ім'я.

Дівчинку назвали Олімпія Лайтнінг (Olympia Lightning). Lightning в перекладі з англійської "спалах блискавки". Так називали спринтера за його світові рекорди.

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"Ми відкрили нову главу. Чекаю, що принесе нам майбутнє", – написав Болт в Instagram.

Olympia Lightning Bolt ️ pic.twitter.com/Ovo5PzVQAt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Народження дитини Усейна Болта

Легенда спринту показав фото доньки в день 30-річчя своєї подруги Касі, з якою він зустрічається з 2014 року (правда, про їхні стосунки стало відомо тільки в 2016 році). Про те, що його подруга вагітна, спортсмен оголосив в січні.

Уродженець Ямайки Болт завершив кар'єру легкоатлета після чемпіонату світу 2017 року. Він єдиний спортсмен, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро). При цьому світові рекорди Усейна в бігу на 100 метрів (9,58 сек.) І 200 метрів (19,19 сек.) не були побиті досі.