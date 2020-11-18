Непереможний чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не вийде більше у ринг у 2020 році. Розлючений цією новиною Тайсон вирішив зігнати злість на боксерській груші. Тренування ледь не закінчилося трагедією для "Циганського короля".

У своєму інстаграмі Тайсон Ф'юрі розмістив відео, як тренується на груші. 32-річний британець "посипав" грушу гарматними ударами.

Варте уваги Шанс для Усика: Джошуа не планує чекати на бій з Тайсоном Ф'юрі

Як раптом чи то стеля під навантаженням груші, чи то після потужних ударів Ф'юрі не витримали. У підсумку величезна груша та шматок стелі частково обвалилися.

Не даремно Тайсон Ф'юрі має у послужному списку перемоги над Володимиром Кличком і Деонтеєм Уайлдером. Кремезний британець спритно ухилився і завадив конструкціям відправити його у нокаут або ж травмувати.

"Це те, що чекає всіх у 2021 році", – нескромно підписав відео Ф'юрі.

Коли Ф'юрі проведе наступний бій

Попередній бій британця відбувся у лютому 2020 року. У США Ф'юрі технічним нокаутом переміг Деонтея Уайлдера та став чемпіоном світу за версією WBC.

Очікувалося, що боксери проведуть реванш у 2020 році. Однак сторони не домовилися про бій.

Суперником британця у грудні 2020 начебто мав стати німець Агіт Кабаєл. Але Ф'юрі заявив, що повернеться у 2021 році.

Зазначимо, що Тайсон підписав контракт на два поєдинки з чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.