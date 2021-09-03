Брутальний фол на Мессі

Ліонель Мессі лише встиг дебютувати за ПСЖ, як вже міг отримати травму у футболці національної команди. Аргентинець вивів збірну з капітанською пов'язкою.

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Лео був активний протягом усього поєдинку, але міг покинути поле ще до фінального свистка. Лідер збірної Аргентини ледь не отримав моторошну травму.

Вже на 32-й хвилині зустрічі гравець Венесуели Луїс Мартінес зі всієї сили в'їхав прямою ногою в коліно Мессі. За цей фол гравець господарів отримав червону картку та був вилучений з поля.

34-річний аргентинець довго лежав на газоні та корчився від болю. Складно було дивитись на обличчя Ліонеля. На щастя, для Мессі все обійшлось, футболіст зумів провести на полі усі 90 хвилин.

Обстеження після гри виявило у Лео велику рвану рану над лівим коліном. Лео був за крок від серйозного пошкодження. Аргентинцю просто пощастило.

Аргентина завдяки голам Лаутаро Мартінеса, Хоакіна Корреа та Анхеля Корреа здобула виїзну перемогу над Венесуелою (1:3).

Відео звірячої боротьби проти Мессі