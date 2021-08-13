Поздравления от лидера команды

Французский клуб был основан 12 августа 1970 года. 29-летний левый вингер решил красиво поздравить клуб с днем рождения.

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Футболист выложил видео, где он громко кричит: "Это Париж!". Неймар подписал видео словами: "С Днем рождения, ПСЖ. 51 год истории! Это Париж!!". Бразилец на видео едва не порвал на себе футболку.

Видео приветствия Неймара

Бразилец выступает за ПСЖ с августа 2017 года, когда перешел из каталонской Барселоны в Париж.

В сезоне-2020/2021 Неймар сыграл за парижан 31 матч, в которых отметился 17 голами и отдал 11 ассистов на партнеров по команде. Также в его пассиве 9 желтых карточек и одно удаление.

Контракт вингера с французами рассчитан до конца июня 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.

Уже 14 августа футболисты ПСЖ могут сделать замечательный подарок в честь праздника. Клуб может одержать победу в матче 2-го тура французской Лиги 1 над Страсбургом.