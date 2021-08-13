Привітання від лідера команди

Французький клуб був заснований 12 серпня 1970 року. 29-річний лівий вінгер вирішив красиво привітав клуб із днем народження.

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Футболіст виклав відео, де він голосно кричить: "Це Париж!". Неймар підписав відео словами: "З Днем народження, ПСЖ. 51 рік історії! Це Париж!!". Бразилець на відео ледь не порвав на собі футболку.

Відео привітання Неймара

Бразилець виступає за ПСЖ із серпня 2017 року, коли перейшов із каталонської Барселони у Париж.

У сезоні-2020/2021 Неймар зіграв за парижан 31 матч, у яких відзначився 17 голами та віддав 11 асистів на партнерів по команді. Також у його пасиві 9 жовтих карток та одне вилучення.

Контракт вінгера з французами розрахований до кінця червня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 100 мільйонів євро.

Вже 14 серпня футболісти ПСЖ можуть зробити чудовий подарунок на честь свята. Клуб може здобути перемогу у матчі 2-го туру французької Ліги 1 над Страсбургом.