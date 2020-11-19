Бій на турнірі Copa Thunder de MMA Amador у Сан-Паулу (Бразилія) між Джессіаном Лукасом і Майклом Дугласом запам'ятався жахливими помилками рефері. Суддя продовжував бій після того, як один з бійців тричі побував у нокауті.

Таких диких помилок не було під час сутичок змішаних єдиноборств серед любителів. Майкл Дуглас вже на 11-й секунді побував у канвасі, але суддя вирішив не зупиняти бій та дозволив супернику продовжити побиття бійця, який був безпорадним, пише 24 канал.

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Жахливе суддівство

Спершу Джессіан Лукас зупинився та не став нападати на лежачого суперника, але побачивши, що рефері жодним чином не реагує на падіння Майкла все ж добив бійця.

Після кількох потужних ударів Лукаса рефері таки зупинив бій та оголосив тайм-аут. Після таких атак суперника Дуглас вже ледве тримався на ногах, але суддя думав інакше та сигналізував про продовження поєдинку.

За декілька секунд Лукас вкотре впав на канвас, тоді суддя нарешті зупинив побиття. Присудив перемогу Лукасу.

Бразильська національна атлетична комісія MMA була шокована такими діями рефері та без вагань дискваліфікувала суддю. Тепер для того, щоб рефері знову зміг вийти в октагон йому доведеться заново проходити підготовчі курси.

На їх думку, він повинен був зупиняти протистояння ще після першого нокауту від Лукаса. Він жодним чином не прокоментував таку свою поведінку суддівства під час цього бою.