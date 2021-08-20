Единственная паралимпийская спортсменка из Афганистана попросила помощи: видео
Источник:Kyodo
23-летняя паралимпийская спортсменка из Афганистана Закия Худадади, соревнующаяся в тхэквондо, обратилась за помощью в Международный паралимпийский комитет (МПК).
Худадади не может полететь на Паралимпийские игры
Спортсменка не может попасть на Паралимпиаду в Токио из столицы Афганистана Кабула после того, как талибы захватили город.
К слову Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бегства из страны на шасси самолете: видео
Худадади сказала, что теперь она "сидит в доме в заключении" с родственниками в Кабуле. В аэропорту царит полный хаос, поскольку афганцы пытаются бежать из города.
"Я даже не могу с уверенностью и безопасностью выйти из своего дома, чтобы купить что-то для себя или потренироваться", – сказала Худадади, которая должна была прилететь в Токио еще 17 августа, за неделю до начала Паралимпийских игр.
Я от имени всех афганских женщин прошу Международный Паралимпийский комитет помочь мне. Я намеренна участвовать в Паралимпийских играх в Токио-2020. Пожалуйста, помогите,
– призвала Закия.
Видео обращения спортсменки
Что известно о событиях в Афганистане
- 15 августа талибы вошли в столицу страны – Кабул. В тот же день президент сложил полномочия и вылетел из страны.
- Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан. Покинуть страну можно теперь только с помощью авиации – из аэропорта в Кабуле. Фактически все рейсы оттуда отменили – сейчас летают эвакуационные самолеты.
- В аэропорту Кабула собралось много афганцев, которые пытаются покинуть страну, однако на бортах места на всех не хватает.
- Именно из-за этого люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, пытаясь хотя бы как-то покинуть страну. Предварительно известно, что двое точно разбились.
- Кроме того, аэропорт Кабула уже обстреливали боевики. Также стрельбу в воздух предварительно открывали военные США.
- Они даже приостанавливали вылеты самолетов и увеличили количество военных в аэропорту, ведь ситуацию было невозможно контролировать – люди там устроили хаос.