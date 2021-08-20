Худададі не може полетіти на Паралімпійські ігри
Спортсменка не може потрапити на Паралімпіаду в Токіо зі столиці Афганістану Кабула після того, як таліби захопили місто.
До слова Футболіст збірної Афганістану загинув при спробі втечі з країни на шасі літаку: відео
Худададі сказала, що тепер вона "сидить в будинку в ув'язненні" з родичами в Кабулі. В аеропорту панує повний хаос, оскільки афганці намагаються втекти з міста.
"Я навіть не можу з упевненістю і безпекою вийти зі свого будинку, щоб купити щось для себе або потренуватися", – сказала Худададі, яка повинна була прилетіти в Токіо ще 17 серпня, за тиждень до початку Паралімпійських ігор.
Я від імені всіх афганських жінок прошу Міжнародний Паралімпійський комітет допомогти мені. Я маю намір брати участь в Паралімпійських іграх в Токіо-2020. Будь ласка, допоможіть,
– закликала Закія.
Відео звернення спортсменки
Що відомо про події в Афганістані
- 15 серпня таліби увійшли в столицю країни – Кабул. У той же день президент склав повноваження та вилетів з країни.
- Таліби оголосили, що контролюють увесь Афганістан. Покинути країну можна тепер тільки з допомогою авіації – з аеропорту в Кабулі. Фактично всі рейси звідти скасували – наразі літають евакуаційні літаки.
- У аеропорту Кабула зібралось багато афганців, які намагаються покинути країну, однак на бортах місця на всіх не вистачає.
- Саме через це люди 16 серпня почали прив'язувати себе до шасі, намагаючись хоча б якось покинути країну. Попередньо відомо, що двоє точно розбились.
- Крім того, аеропорт Кабула вже обстрілювали бойовики. Також стрілянину в повітря попередньо відкривали військові США.
- Вони навіть призупиняли вильоти літаків й збільшили кількість військових в аеропорту, адже ситуацію було неможливо контролювати – люди там зчинили хаос.