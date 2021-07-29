Прекратила путь на Олимпиаде

26-летняя украинская дзюдоистка смогла пробиться в 1/8 финала Олимпиады в Токио. Однако выйти в четвертьфинал Анастасии Турчин не суждено.

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Соперницей украинки на этой стадии была Гуус Стенхиус. Нидерландка получила оценку вазари и выбила Турчин из соревнований.

Без победы Турчин не ушла

Украинка начала свой путь в весовой категории до 78 килограммов с 1/16 финала. Ее соперницей была представительница Эквадора Ванесса Чалу.

Турчин праздновала победу иппоном и вышла в следующий круг, который стал последним для нее в Токио.

Среди дзюдоистов под "сине-желтым" флагом выступает еще один дзюдоист Яков Хаммо. Напомним, что именно "бронза" в дзюдо Дарьи Белодед стала первой для Украины на Олимпиаде-2020. Другие украинцы Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали наград не получили.