Припинила шлях на Олімпіаді
26-річна українська дзюдоїстка змогла пробитись в 1/8 фіналу Олімпіади у Токіо. Однак вийти у чвертьфінал Анастасії Турчин не судилось.
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Суперницею українки на цій стадії була Гуус Стенхіус. Нідерландка отримала оцінку вазарі та вибила Турчин зі змагань.
Без перемоги Турчин не пішла
- Українка розпочала свій шлях у ваговій категорії до 78 кілограмів з 1/16 фіналу. Її суперницею була представниця Еквадору Ванесса Чалу.
- Турчин святкувала перемогу іппоном та вийшла у наступне коло, яке стало останнім для неї у Токіо.
Серед дзюдоїстів під "синьо-жовтим" прапором виступає ще один дзюдоїст Яків Хаммо. Нагадаємо, що саме "бронза" у дзюдо Дарії Білодід стала першою для України на Олімпіаді-2020. Інші українці Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі нагород не здобули.