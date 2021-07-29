Припинила шлях на Олімпіаді

26-річна українська дзюдоїстка змогла пробитись в 1/8 фіналу Олімпіади у Токіо. Однак вийти у чвертьфінал Анастасії Турчин не судилось.

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Суперницею українки на цій стадії була Гуус Стенхіус. Нідерландка отримала оцінку вазарі та вибила Турчин зі змагань.

Без перемоги Турчин не пішла

Українка розпочала свій шлях у ваговій категорії до 78 кілограмів з 1/16 фіналу. Її суперницею була представниця Еквадору Ванесса Чалу.

Турчин святкувала перемогу іппоном та вийшла у наступне коло, яке стало останнім для неї у Токіо.

Серед дзюдоїстів під "синьо-жовтим" прапором виступає ще один дзюдоїст Яків Хаммо. Нагадаємо, що саме "бронза" у дзюдо Дарії Білодід стала першою для України на Олімпіаді-2020. Інші українці Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі нагород не здобули.