Дзиздьо исполнит гимн Украины на "Арене Львов" перед матчем с боснийцами

Сборная Украины по футболу 12 октября примет во Львове команду Боснии и Герцеговины. Перед стартовым свистком прозвучат гимны обеих стран. Национальный гимн Украины выполнит Михаил Хома, который известен как Дзидзьо.

Дзидзьо исполнит гимн перед матчем сборной Украины. На этот раз Михаил Хома споет гимн перед матчем квалификации ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина.

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Ранее Михаил Хома пел гимн Украины перед матчем с Литвой в отборе на чемпионат Европы-2020. Поединок состоялся в октябре 2019 года и завершился победой Украины.

В августе 2020 года Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.

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