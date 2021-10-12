Дзідзьо вдруге виконає гімн перед матчем збірної України. Цього разу Михайло Хома заспіває гімн перед матчем кваліфікації ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина.

Це важливо Боснія та Герцеговина втратила гравця за декілька годин перед матчем з Україною

Раніше Михайло Хома співав гімн України перед матчем з Литвою у відборі на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок відбувся у жовтні 2019 року і завершився перемогою України.

У серпні 2020 року Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.

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