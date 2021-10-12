Дзідзьо вдруге виконає гімн перед матчем збірної України. Цього разу Михайло Хома заспіває гімн перед матчем кваліфікації ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина.
Це важливо Боснія та Герцеговина втратила гравця за декілька годин перед матчем з Україною
Раніше Михайло Хома співав гімн України перед матчем з Литвою у відборі на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок відбувся у жовтні 2019 року і завершився перемогою України.
У серпні 2020 року Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.
Україна – Боснія і Герцеговина: головне
- Збірна України перервала серію з 5 поспіль нічиїх у відборі на ЧС-2022. У суботу, 9 жовтня, "синьо-жовті" на виїзді здолали Фінляндію (2:1).
- Україна веде боротьбу за друге місце у групі з фінами та боснійцями. Щоб посісти друге місце та зіграти у раунді плей-офф, підопічним Олександра Петракова потрібно перемогти Боснію і Герцеговину в обох матчах.
- Українська команда прийме боснійців у Львові. Поєдинок розпочнеться о 21:45. "Арену Львів" дозволили заповнити на 2/3 від загальної місткості.