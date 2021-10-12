В поединке с командой Александра Петракова боснийцы не смогут рассчитывать на своего ведущего защитника – Гойко Цимирота.
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Травма 28-летнего опорного защитника боснийцев оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Результаты МРТ подтвердили разрыв мышцы голени у полузащитника сборной Боснии и Герцеговины.
Хавбек однозначно пропустит матч против Украины, а его восстановление займет около трех недель.
В целом уже 5 футболистов из предыдущей заявки не смогут помочь команде Боснии и Герцеговины
Каких футболистов потеряла Босния и Герцеговина?
Ранее из команды выбыли два основных игрока – полузащитники Милана и Бешикташа Раде Крунич и Миралем Пьянич соответственно. У обоих травмы.
Впоследствии количество потерь возросло. До этого матч против Казахстана пропустили защитник сербского Партизана Синиша Саничанин и хавбек Ференцвароша Стипе Лончар. Саничанин 4 октября сдал положительный тест на коронавирус, а Лончар получил травму.
Украина – Босния и Герцеговина: детали матча
- Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится на стадионе "Арена Львов". Начало игры в 21:45.
- Рассудит поединок немецкая бригада арбитров. Возглавит ее 40-летний судья Феликс Цваер.
- Украине нужно побеждать Боснию и Герцеговину в двух матчах – сегодня и 16 ноября, чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022.