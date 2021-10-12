Дзидзьо исполнит гимн перед матчем сборной Украины. На этот раз Михаил Хома споет гимн перед матчем квалификации ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина.
Это важно Босния и Герцеговина потеряла игрока за несколько часов перед матчем с Украиной
Ранее Михаил Хома пел гимн Украины перед матчем с Литвой в отборе на чемпионат Европы-2020. Поединок состоялся в октябре 2019 года и завершился победой Украины.
В августе 2020 года Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.
Украина – Босния и Герцеговина: главное
- Сборная Украины прервала серию из 5 ничьих подряд в отборе на ЧМ-2022. В субботу, 9 октября, "сине-желтые" на выезде одолели Финляндию (2:1).
- Украина ведет борьбу за второе место в группе с финнами и боснийцами. Чтобы занять второе место и сыграть в раунде плей-офф, подопечным Александра Петракова нужно победить Боснию и Герцеговину в обоих матчах.
- Украинская команда примет боснийцев во Львове. Поединок начнется в 21:45. "Арену Львов" позволили заполнить на 2/3 от общей вместимости.