Дзидзьо исполнит гимн перед матчем сборной Украины. На этот раз Михаил Хома споет гимн перед матчем квалификации ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина.

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Ранее Михаил Хома пел гимн Украины перед матчем с Литвой в отборе на чемпионат Европы-2020. Поединок состоялся в октябре 2019 года и завершился победой Украины.

В августе 2020 года Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.

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