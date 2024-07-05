УЕФА официально наказал звезду сборной Англии за непристойное празднование гола: сыграет ли в 1/4 Евро

Полузащитник сборной Англии и мадридского Реала Джуд Беллингем во время матча со Словакией в 1/8 финала на Евро-2024 позволил себе показать непристойные жесты. За это футболист получил наказание от УЕФА.

По ходу матча сборная Англии проигрывала Словакии со счетом 0:1, лишь в конце матча, благодаря голу Беллингема на 90+5 минуте "львы" смогли перевести игру в дополнительное время и вырвать победу. После своего фантастического гола через себя Джуд решил показать неприличный жест из-за чего получил кучу проблем.

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Что будет с Беллингемом

Джуд получил наказание от УЕФА в виде дисквалификации на 1 матч условно с испытательным сроком – 1 год. Также футболист должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Отличились своим поведением и фанаты сборной Англии. Из-за беспорядков фанов "львы" получили штраф в 10 тысяч евро, а также 1 тысяча евро за зажигание фейерверков.

Напомним, что завтра, 6 июля, англичане сыграют в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Швейцарии в Дюссельдорфе. Матч начинается в 19:00 по киевскому времени.

Джуд в составе "трех львов"

На Евро-2024 Беллингем провел все 4 матча за сборную Англии и отметился 2 голами.

Отмечают, что несмотря на все звездный английский полузащитник играет с травмой плеча. Специальный рюкзак помогает смягчить боль.