Руис отошел после нокдауна и одержал победу

С начала боя Руис прогнозируемо занял центр ринга. Однако уже во 2 раунде Арреола поймал Руиса правым ударом через руку и отправил в нокдаун! За несколько секунд до гонга андердог снова потряс Энди.

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В следующем раунде Арреоле снова удалось поймать Руиса. На этот раз Энди "проспал" левый контрхук, после чего бойцы пошли в размен ударами.

Руису удалось найти свой темп и он довольно быстро перехватил инициативу. Руис часто атаковал корпус соперника, заставил Арреолу перейти к более активным действиям.

В 8 раунде Арреола повредил левую руку, так Руис продолжил нагружать травмированное место 40-летнего ветерана Криса. Несмотря на боль Арреола продержался до финального гонга.

Судейские карты зафиксировали победу Руиса: 117:110, 118:109 и 118:109. Для Руиса это первый бой с декабря 2019 года, когда он проиграл Энтони Джошуа.