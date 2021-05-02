Судді віддали Паркеру сумнівну перемогу

Чісора вже у першому раунді дав зрозуміти Паркеру, що його чекає важкий бій. У першій же атаці в британця пройшов правий оверхенд. Паркер опинився на канвасі на 10 секунді бою!

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Новозеландець замість того, щоб битися йшов у клінч та постійно скаржився рефері на удари по потилиці. Також Джозеф працював джебом, намагаючись тримати Чісору на відстані.

37-річний Дерек досить швидко важко задихав. Дерек часто міняв стійки, починав атаку з лівого хука та пробивав Паркеру по корпусу.

У середині поєдинку Паркер нарешті увімкнувся та приголомшив Чісору декількома комбінаціями. У 8 раунді обидва влаштували дикий розмін, але обійшлося без нокдаунів!

В 11-му раунді Паркер був близький до дострокової перемоги. Він потряс Дерека аперкотом, але не зумів добити британця через клінч. Загалом Чісора провів яскравий бій, однак судді віддали сумнівну перемогу Паркеру: 115:113 – Чісора, 116:111 та 115:113 – Паркер.

Паркер – Чісора – відео бою