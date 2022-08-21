Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. Он также отметил, что Усик – не является четким нокаутером, но он является высокотехничным боксером и профессионалом, который знает, что делает.

Важно Усик победил Джошуа в бою-реванше

Так, между боксерами не был колоссальный разрыв по статистике или в баллах от судей. Но Усик одержал победу в этом поединке, поэтому был лучше,

– отметил Дмитрий Сосновский.

По словам бывшего тренера сборной по боксу, в первом бою Джошуа действительно мог недооценить или переоценить соперника, но он проигрывал во всех фазах поединка. Сейчас он был более сконцентрирован, защитные действия проводил лучше.

Дмитрий Сосновский бывший тренер сборной Украины по боксу, лучший мировой тренер 2011 года Смена тренера и большая работа Джошуа помогли ему чувствовать себя увереннее. Джошуа в первом поединке и во втором – это два разных боксера.

По мнению Дмитрия Сосновского, Джошуа очень серьезно подготовился к ревашну, защитные действия руками и туловищем – заметна очень весомая работа тренера.

Усик – Джошуа провели бой-реванш 20 августа

Вчера, 20 августа 2022 года, прошел бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинец победил в поединке по решению судей, нокаута не было. Бой длился все 12 раундов и большинство времени силы боксеров были паритетными.

Все же, Александр Усик оказался сильнее и выполнил большее количество технических действий и одержал победу. В отличие от первого боя, Джошуа серьезно подготовился и уже не считал себя досрочно победителем.

Победу в бою Александр Усик посвятил ВСУ и всем тем, кто защищает Украину на фронтах российско-украинской войны. Джошуа эмоционально отреагировал на проигрыш, однако выразил слова поддержки Украине, поскольку боксер всячески поддерживает Украину.

Подробный обзор боя Усик – Джошуа от бывшего тренера украинского боксера: смотрите видео