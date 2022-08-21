Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. Он также отметил, что Усик – не является четким нокаутером, но он является высокотехничным боксером и профессионалом, который знает, что делает.
Важно Усик победил Джошуа в бою-реванше
Так, между боксерами не был колоссальный разрыв по статистике или в баллах от судей. Но Усик одержал победу в этом поединке, поэтому был лучше,
– отметил Дмитрий Сосновский.
По словам бывшего тренера сборной по боксу, в первом бою Джошуа действительно мог недооценить или переоценить соперника, но он проигрывал во всех фазах поединка. Сейчас он был более сконцентрирован, защитные действия проводил лучше.
Смена тренера и большая работа Джошуа помогли ему чувствовать себя увереннее. Джошуа в первом поединке и во втором – это два разных боксера.
По мнению Дмитрия Сосновского, Джошуа очень серьезно подготовился к ревашну, защитные действия руками и туловищем – заметна очень весомая работа тренера.
Усик – Джошуа провели бой-реванш 20 августа
Вчера, 20 августа 2022 года, прошел бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинец победил в поединке по решению судей, нокаута не было. Бой длился все 12 раундов и большинство времени силы боксеров были паритетными.
Все же, Александр Усик оказался сильнее и выполнил большее количество технических действий и одержал победу. В отличие от первого боя, Джошуа серьезно подготовился и уже не считал себя досрочно победителем.
Победу в бою Александр Усик посвятил ВСУ и всем тем, кто защищает Украину на фронтах российско-украинской войны. Джошуа эмоционально отреагировал на проигрыш, однако выразил слова поддержки Украине, поскольку боксер всячески поддерживает Украину.
Подробный обзор боя Усик – Джошуа от бывшего тренера украинского боксера: смотрите видео