Джошуа уверен, что нокаутирует Усика
После победы Александра Усика над Дереком Чисорой следующим соперником украинца должен стать Энтони Джошуа. Чтобы бой состоялся, Джошуа должен победить Кубрата Пулева. Сам британец уверен в победе над Усиком.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, состоится ли бой между его клиентом и украинским боксером. Об этом сообщает Boxing News 24.
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WBO санкционирует бой Усик – Джошуа
Эдди Хирн считает, что в WBO могут санкционировать бой боксеров. Усик – официальный претендент на поединок с Джошуа с декабря 2019 года.
Впрочем, Хирн склоняется к тому, что Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри. Боксеры подписали контракт на два боя в 2021 году.
Весьма вероятно, что в WBO санкционируют этот бой. Если мы не сможем договориться с Фьюри, а я так не думаю, то Энтони подерется с Усиком. Многие люди скажут не обращать внимания на Александра, но это замечательный боксер,
– сказал Хирн.
Британский боксер считает, что нокаутирует Усика. Однако сейчас Джошуа сконцентрирован на встрече с Кубратом Пулевым, которая состоится 12 декабря.
"Безусловно, стили делают бои, и Джошуа не сомневается в том, что нокаутирует Усика. Но сейчас все, на чем сконцентрирован Джошуа – это встреча с Пулевым", – сказал Хирн.
Усик – остался непобедимым
В ночь с 31 октября на 1 ноября 33-летний Усик провел второй бой в супертяжелом весе. Украинец единогласным решением судей победил Дерека Чисору.
Украинец выиграл свой 18-й подряд бой. Усик еще не терпел поражений на профессиональном ринге.
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