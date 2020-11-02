Після перемоги Олександра Усика над Дереком Чісорою наступним суперником українця має стати Ентоні Джошуа. Щоб бій відбувся, Джошуа повинен перемогти Кубрата Пулєва. Сам британець впевнений у перемозі над Усиком.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, чи відбудеться бій між його клієнтом та українським боксером. Про це повідомляє Boxing News 24.

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WBO санкціонує бій Усик – Джошуа

Едді Хірн вважає, що в WBO можуть санкціонувати бій боксерів. Усик – офіційний претендент на поєдинок з Джошуа з грудня 2019 року.

Втім, Хірн схиляється до того, що Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі. Боксери підписали контракт на два бої у 2021 році.

Досить імовірно, що в WBO санкціонують цей бій. Якщо ми не зможемо домовитися з Ф'юрі, а я так не думаю, то Ентоні поб'ється з Усиком. Багато людей скажуть не звертати уваги на Олександра, але це чудовий боксер,

– сказав Хірн.

Британський боксер вважає, що нокаутує Усика. Однак наразі Джошуа сконцентрований на зустрічі з Кубратом Пулєвим, яка відбудеться 12 грудня.

"Безумовно, стилі роблять бої, і Джошуа не сумнівається в тому, що нокаутує Усика. Але зараз все, на чому сконцентрований Джошуа – це зустріч з Пулєвим", – сказав Хірн.

Усик – залишився непереможним

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 33-річний Усик провів другий бій у суперважкій вазі. Українець одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Українець виграв свій 18-й поспіль бій. Усик ще не зазнавав поразок на професійному ринзі.