Джошуа и Уайт сказали окончательное слово относительно боя Усик – Фьюри

Болельщикам бокса придется подождать с поединком между чемпионом WBO, WBA, IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Их обязательные соперники Энтони Джошуа и Диллиан Уайт помешали организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа мог заработать 15 миллионов евро

В СМИ появились слухи, что Джошуа и Уайту предложат определенную сумму отступных за отказ сразиться с Усиком и Фьюри соответственно. Такие разговоры подтвердили представители Усика и Джошуа.

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По предварительной информации Джошуа и Уайт не приняли предложение отказаться от своих поединков с чемпионами мира.

Сообщается, что Джошуа предложили 15 миллионов фунтов стерлингов, Уайт мог получить на 10 миллионов меньше.

Усику придется драться с Джошуа

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что британец хочет вернуть себе титулы WBO, WBA, IBF, которые проиграл Усику. Ранее Хирн рассчитывал договориться о дате реванша до конца января.

В то же время Александр Красюк, промоутер Усика, говорил, что второй бой между боксерами должны организовать до 25 апреля 2022 года.

Что касается Тайсона Фьюри, то WBC продлила сроки переговоров о проведении боя с Уайтом до 28 января.