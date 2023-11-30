Уайлдер нокаут Джошуа в первом раунде: экс-чемпион мира сделал прогноз на супербой

Весь боксерский мир ожидает поединка двух экс-чемпионов мира: Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Этот мегафайт может состояться в один вечер с боем за абсолют.

23 декабря в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. Хедлайнерами шоу станут Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которые проведут поединки против Отто Валлина и Джозефа Паркера соответственно.

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Джошуа обречен в поединке с Уайлдером

Ожидается, что эти поединки станут прелюдией перед битвой двух супертяжей, которая может состояться одновременно с боем Усик – Фьюри.

Бывший чемпион мира Карл Фроч сделал свой прогноз на поединок Джошуа – Уайлдер. Он не верит в успех Эй-Джея, а отдает предпочтение "Бронзовому бомбардировщику", который одержит досрочную победу.

Деонтей Уайлдер наглухо вырубит его в первом раунде. Я всегда так говорил и по-прежнему думаю, что это правда. Уайлдер выйдет в первом раунде и будет нацелен на Эй-Джея, который и в лучшие времена был нерешительным, а сейчас боится своей собственной тени. Я считаю, что Уайлдер поймает его бомбой, которая прилетит в подбородок, после чего Джошуа упадет и не поднимется,

– сказал Фроч.