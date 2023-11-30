23 грудня в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. Хедлайнерами шоу стануть Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер, які проведуть поєдинки проти Отто Валліна та Джозефа Паркера відповідно.

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Джошуа приречений в поєдинку з Вайлдером

Очікується, що ці поєдинки стануть прелюдією перед битвою двох супертяжів, яка може відбутися одночасно з боєм Усик – Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу Карл Фроч зробив він свій прогноз на поєдинок Джошуа – Вайлдер. Він не вірить в успіх Ей-Джея, а віддає перевагу "Бронзовому бомбардувальнику", який здобуде дострокову перемогу.

Деонтей Вайлдер наглухо вирубає його в першому раунді. Я завжди так говорив і все ще думаю, що це правда. Уайлдер вийде в першому раунді і буде націлений на Ей-Джея, який і в найкращі часи був нерішучим, а зараз боїться своєї власної тіні. Я вважаю, що Вайлдер спіймає його бомбою, яка прилетить у підборіддя, після чого Джошуа впаде і не підніметься,

– сказав Фроч.