23 декабря этого года бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет поединок против шведского боксера супертяжелого веса Отто Валлина. 34-летний британец рассматривает это сражение как промежуточное перед более важными поединками.
Читайте также: Больше Усика, несмотря на поражение: известно, сколько Джошуа получил за два поединка с украинцем
Джошуа: Я полон решимости
"Есть карта с контрольными точками. Это не мой конечный пункт назначения. Это только первая остановка. 23 декабря я оставлю миру сообщения. Я на пути к 2024 году, к чему-то большему и лучшему. Я полностью сосредоточен на достижении цели.
Я полон решимости, чтобы победить, и полон решимости, чтобы вернуться на свой пик, если вы это так называете", – сказал Джошуа.
Отто Валлин единственное поражение потерпел в бою с до сих пор непобежденным "Цыганским королем" Тайсоном Фьюри. Как и Джошуа, швед имеет в активе 26 побед на профи-ринге.