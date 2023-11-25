23 декабря этого года бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет поединок против шведского боксера супертяжелого веса Отто Валлина. 34-летний британец рассматривает это сражение как промежуточное перед более важными поединками.

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Джошуа: Я полон решимости

"Есть карта с контрольными точками. Это не мой конечный пункт назначения. Это только первая остановка. 23 декабря я оставлю миру сообщения. Я на пути к 2024 году, к чему-то большему и лучшему. Я полностью сосредоточен на достижении цели.

Я полон решимости, чтобы победить, и полон решимости, чтобы вернуться на свой пик, если вы это так называете", – сказал Джошуа.

Джошуа провел 29 поединков, из которых 26 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв вышеупомянутые пояса.

Отто Валлин единственное поражение потерпел в бою с до сих пор непобежденным "Цыганским королем" Тайсоном Фьюри. Как и Джошуа, швед имеет в активе 26 побед на профи-ринге.