"Бронзовый бомбардировщик" опозорился: Джошуа рассказал, состоится ли бой с Уайлдером

Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа накануне большого боксерского шоу в Эр-Рияде подписали контракт о совместном поединке. Однако теперь один из самых ожидаемых мегафайтов оказался под угрозой срыва.

Один из самых опасных панчеров мира Деонтей Уайлдер без шансов уступил Джозефу Паркеру из Новой Зеландии. Это поражение поставило под сомнение проведение поединка "Бронзового бомбардировщика" с Энтони Джошуа.

Читайте также Обошелся без удара ниже пояса: жертва Усика триумфально вернулся на ринг – видео нокаута

Джошуа: Многие люди хотят увидеть этот бой

В отличие от американца, Эй-Джей одержал уверенную победу над Валлином и сейчас реально претендует на проведение титульного поединка.

Впрочем, Джошуа не исключает встречи с Уайлдером на ринге. Все будет зависеть от решения избитого "Бронзового бомбардировщика".

Видел, что Деонтей проиграл, это ничего не значит, он вернется, я в это надеюсь. Его поражение не поставило крест на нашем поединке, если у него есть желание, то мы сразимся. Я уверен, что многие люди хотят увидеть этот бой,

– рассказал Джошуа.

Напомним, что в середине декабря Джошуа и Уайлдер договорились о совместном поединке. Бой двух звезд хевивейта должен состояться 9 марта 2024 года. Однако для начала боксеры должны были разобраться со своими соперниками во время шоу в Эр-Рияде 23 декабря. И если Эй-Джей со своей задачей справился без проблем, то поединок "Бронзового бомбардировщика" оставил много вопросов.

По всей вероятности, бывший чемпион WBC завершит карьеру. Уайлдер проиграл три из четырех своих последних поединков. Особенно болезненными были поражения от Тайсона Фьюри. Однако тогда "Бронзовый бомбардировщик" продемонстрировал конкурентный бой.