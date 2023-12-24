Один з найнебезпечніших панчерів світу Деонтей Вайлдер без шансів поступився Джозефу Паркеру з Нової Зеландії. Ця поразка поставила під сумнів проведення поєдинку "Бронзового бомбардувальника" з Ентоні Джошуа.

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Джошуа: Багато людей хочуть побачити цей бій

На відміну від американця, Ей-Джей здобув дуже впевнену перемогу над Валліном і тепер реально претендує на проведення титульного поєдинку.

Втім, Джошуа не виключає зустрічі з Вайлдером у рингу. Все буде залежати від рішення побитого "Бронзового бомбардувальника".

Бачив, що Деонтей програв, це нічого не означає, він ще повернеться, я на це сподіваюсь. Його поразка не поставила хрест на нашому поєдинку, якщо в нього є бажання, то ми будемо битися. Я впевнений, що багато людей хочуть побачити цей бій,

– розповів Джошуа.

Нагадаємо, що в середині грудня Джошуа та Вайлдер домовилися про спільний поєдинок. Бій двох зірок хевівейту повинен відбутися 9 березня 2024 року. Однак для початку боксери повинні були розібратися зі своїми суперниками під час шоу в Ер-Ріяді 23 грудня. І якщо Ей-Джей зі своїм завданням впорався без проблем, то поєдинок "Бронзового бомбардувальника" залишив багато питань.

Цілком ймовірно, що колишній чемпіон WBC завершить кар'єру. Вайлдер програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків. Особливо болючими були поразки від Тайсона Ф'юрі. Однак тоді "Бронзовий бомбардувальник" продемонстрував конкурентний бій.