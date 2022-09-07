Обходят Усика по десятой дороге: Джошуа согласился на предложенный гонорар Фьюри

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри близки к бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Эй Джей уже даже согласился на предложение "Цыганского короля" по поводу гонорара.

Хирн: Мы хотим провести бой в декабре

Свергнутый Александром Усиком боксер не прочь выйти в ринг против Фьюри. Тайсон предложил Джошуа щедрое предложение по распределению гонорара – 60/40 в свою пользу. На что Энтони ответил согласием.

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Эдди Хирн, промоутер Джошуа рассказал, что поединок состоится еще в 2022 году, а точнее 17 декабря. Оба боксера поразятся в Кардиффе.

Интересно, что команда Энтони хочет, если в их противостоянии будет реванш, то распределение гонорара в этом случае было наоборот.

Мы приняли предложение 60/40. Мы хотим, чтобы было наоборот в случае реванша. Потому что если ты чемпион, то заслуживаешь большего. Это честно. Мы хотим провести сражение в декабре. Он может состояться 17 декабря стадион "Миллениум" в Кардиффе. Это идеально,

– сказал Хирн.

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