Обладатель трех чемпионских поясов в тяжелом весе WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заговорил о завершении карьеры. Британский боксер планирует провести в боксе еще 5 лет.

31-летний британский боксер заявил, что уже не находится в начале профессиональной карьеры. Об этом информирует Sky Sports.

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Подходит конец карьеры

Олимпийский чемпион 2012 года считает, что подходит конец его боксерской карьеры.

"Я не в начале своей карьеры. Подходит ее конец. Я не тот, кто живет моментом и думает, что нужно все и сразу. Я всегда планирую заранее", – сказал Энтони.

По словам боксера, он планирует драться еще 5 лет, после чего даст дорогу молодым спортсменам.

Осталось 5 лет, и это по сути олимпийский цикл. У меня есть олимпийский цикл и еще немного, так что, когда вы увидите следующую Олимпиаду, я буду близок к завершению карьеры, и придет следующее поколение,

– сказал Джошуа.

Что известно о профессиональной карьере Джошуа

Британский боксер провел 25 поединков, 24 из которых выиграл. В его активе 22 победы нокаутом.

Пока единственное поражение Джошуа нанес мексиканец Энди Руис летом 2019 года. Впрочем, в том же году Джошуа отомстил Руису в реванше.

В послужном списке Джошуа победы над Владимиром Кличко, Александром Поветкиным, Кубратом Пулевым, Джозефом Паркером, Диллианом Уайтом.