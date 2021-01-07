Володар трьох чемпіонських поясів у важкій вазі WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа заговорив про завершення кар'єри. Британський боксер планує провести у боксі ще 5 років.

31-річний британський боксер заявив, що вже не перебуває на початку професійної кар'єри. Про це інформує Sky Sports.

До речі А як же Усик: у Джошуа заявили, що бою з Ф'юрі нічого не завадить

Підходить кінець кар'єри

Олімпійський чемпіон 2012 року вважає, що підходить кінець його боксерської кар'єри.

"Я не на початку своєї кар'єри. Підходить її кінець. Я не той, хто живе моментом і думає, що потрібно все і відразу. Я завжди планую наперед", – сказав Ентоні.

За словами боксера, він планує битися ще 5 років, після чого дасть дорогу молодим спортсменам.

Залишилося 5 років, і це по суті олімпійський цикл. У мене є олімпійський цикл і ще трохи, так що, коли ви побачите наступну Олімпіаду, я буду близький до завершення кар'єри, і прийде наступне покоління,

– сказав Джошуа.

Що відомо про професійну кар'єру Джошуа

Британський боксер провів 25 поєдинків, 24 з яких виграв. У його активі 22 перемоги нокаутом.

Поки єдиної поразки Джошуа завдав мексиканець Енді Руїс влітку 2019 року. Втім, у тому ж році Джошуа помстився Руїсу у реванші.

У послужному списку Джошуа є перемоги над Володимиром Кличком, Олександром Повєткіним, Кубратом Пулєвим, Джозефом Паркером, Ділліаном Уайтом.