Увидим во время боя, – Джошуа не уверен, подходит ли к реваншу с Усиком в хорошей форме

Уже 20 августа в Джидде состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Британский боксер рассказал о своих кондициях в преддверии боя.

Джошуа: Не могу сказать, в каком я сейчас физическом состоянии

19 августа Джошуа и Усик провели процедуру взвешивания и последнюю дуэль взглядов. Энтони не стал открывать все карты своей физической формы перед реваншем.

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Британский боксер не знает, подходит ли он ко второй встрече с украинцем в хороших кондициях. Джошуа уверен, что все покажет только сражение.

Не могу сказать, в каком я сейчас физическом состоянии. Много раз много боксеров было, что они тренируются и проводят спарринги, а в бою сразу физически проседают. Есть уникальные боксеры типа Кроуфорда или Спенса, которые могут с 1-го по 12-й раунд работать в одном ритме. Я не готов сказать, насколько хорошее состояние. Увидим во время боя, только поединок все покажет,

– ответил Джошуа.

Отметим, что к реваншу Усик подходит легче Джошуа. Весы показали цифры 100,1 килограмма у Александра. Зато Энтони весит 110,9.

На взвешивание Усик пришел в национальных одеждах – вышиванка и шаровары. После чего боксеры долго не могли отвести взгляд друг от друга, но первым "сдался" Джошуа.

К реваншу британец готовился под руководством нового тренера Роберта Гарсии.