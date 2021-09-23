Джошуа: если проиграю Усику, то вернусь

Перед поединком Джошуа и Усик приняли участие в пресс-конференции. Британец заявил, что рад снова вернуться на ринг и встретиться с Усиком.

Смотрите также Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед боем: видео

Энтони отметил, что продолжает становиться лучше и очень любит вызовы.

"Мне нравится тренироваться, выходить на ринг за несколько месяцев и одерживать победу над ребятами, которые доставляли мне проблемы", – сказал Джошуа.

Британец в очередной раз высказался о вероятном поражении в поединке с Усиком.

Я буду бороться, но если проиграю Усику, то вернусь снова,

– заявил чемпион мира.

Достойно внимания Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, – Усик заговорил по-украински перед Джошуа

Джошуа рассказал, что встреча с Усиком дает ему мотивацию для тренировок.

"У меня был хороший тренировочный лагерь. Месяц перед поединком был непростым, но нам с командой удалось получить от него удовольствие. Когда ты видишь улучшения, тебе хочется делать еще больше для этого", – добавил Энтони.

По словам Джошуа, в поединке с Усиком он хочет продемонстрировать все, что нарабатывал в течение последних месяцев.

Я настраиваю себя так, будто этот бой будет еще одним днем в лагере. Уже в понедельник или во вторник я вернусь в тренировочный зал. Хочу выступить, показать все, что нарабатывал в последнее время. Я много тренировался и проводил много спаррингов,

– резюмировал боксер.

Бой Усика и Джошуа состоится в субботу, 25 сентября. Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24