Джошуа: если проиграю Усику, то вернусь
Перед поединком Джошуа и Усик приняли участие в пресс-конференции. Британец заявил, что рад снова вернуться на ринг и встретиться с Усиком.
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Энтони отметил, что продолжает становиться лучше и очень любит вызовы.
"Мне нравится тренироваться, выходить на ринг за несколько месяцев и одерживать победу над ребятами, которые доставляли мне проблемы", – сказал Джошуа.
Британец в очередной раз высказался о вероятном поражении в поединке с Усиком.
Я буду бороться, но если проиграю Усику, то вернусь снова,
– заявил чемпион мира.
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Джошуа рассказал, что встреча с Усиком дает ему мотивацию для тренировок.
"У меня был хороший тренировочный лагерь. Месяц перед поединком был непростым, но нам с командой удалось получить от него удовольствие. Когда ты видишь улучшения, тебе хочется делать еще больше для этого", – добавил Энтони.
По словам Джошуа, в поединке с Усиком он хочет продемонстрировать все, что нарабатывал в течение последних месяцев.
Я настраиваю себя так, будто этот бой будет еще одним днем в лагере. Уже в понедельник или во вторник я вернусь в тренировочный зал. Хочу выступить, показать все, что нарабатывал в последнее время. Я много тренировался и проводил много спаррингов,
– резюмировал боксер.