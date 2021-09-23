Джошуа: Якщо програю Усику, то повернуся

Перед поєдинком Джошуа та Усик взяли участь у пресконференції. Британець заявив, що радий знову повернутися на ринг та зустрітися з Усиком.

Дивіться також Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм: відео

Ентоні зазначив, що продовжує ставати кращим і дуже любить виклики.

"Мені подобається тренуватися, виходити на ринг за кілька місяців і здобувати перемогу над хлопцями, які доставляли мені проблеми", – сказав Джошуа.

Британець вкотре висловився про ймовірну поразку в поєдинку з Усиком.

Я буду боротися, але якщо програю Усику, то повернуся знову,

– заявив чемпіон світу.

Варте уваги Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, – Усик заговорив українською перед Джошуа

Джошуа розповів, що зустріч з Усиком дає йому мотивацію для тренувань.

"У мене був хороший тренувальний табір. Місяць перед поєдинком був непростим, але нам з командою вдалося отримати від нього задоволення. Коли ти бачиш поліпшення, тобі хочеться робити ще більше для цього", – додав Ентоні.

За словами Джошуа, у поєдинку з Усиком він хоче продемонструвати все, що напрацьовував протягом останніх місяців.

Я налаштовую себе так, ніби цей бій буде ще одним днем ​​у таборі. Уже в понеділок або у вівторок я повернуся у тренувальний зал. Хочу виступити, показати все, що напрацьовував останнім часом. Я багато тренувався і проводив багато спарингів,

– резюмував боксер.

Бій Усика та Джошуа відбудеться у суботу, 25 вересня. Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24