Джошуа: Якщо програю Усику, то повернуся
Перед поєдинком Джошуа та Усик взяли участь у пресконференції. Британець заявив, що радий знову повернутися на ринг та зустрітися з Усиком.
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Ентоні зазначив, що продовжує ставати кращим і дуже любить виклики.
"Мені подобається тренуватися, виходити на ринг за кілька місяців і здобувати перемогу над хлопцями, які доставляли мені проблеми", – сказав Джошуа.
Британець вкотре висловився про ймовірну поразку в поєдинку з Усиком.
Я буду боротися, але якщо програю Усику, то повернуся знову,
– заявив чемпіон світу.
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Джошуа розповів, що зустріч з Усиком дає йому мотивацію для тренувань.
"У мене був хороший тренувальний табір. Місяць перед поєдинком був непростим, але нам з командою вдалося отримати від нього задоволення. Коли ти бачиш поліпшення, тобі хочеться робити ще більше для цього", – додав Ентоні.
За словами Джошуа, у поєдинку з Усиком він хоче продемонструвати все, що напрацьовував протягом останніх місяців.
Я налаштовую себе так, ніби цей бій буде ще одним днем у таборі. Уже в понеділок або у вівторок я повернуся у тренувальний зал. Хочу виступити, показати все, що напрацьовував останнім часом. Я багато тренувався і проводив багато спарингів,
– резюмував боксер.